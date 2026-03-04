In Puglia sono arrivate 104 candidature per il ruolo di direttore generale delle aziende sanitarie, includendo le Asl di Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce, Taranto e gli Ospedali Riuniti di Foggia. La selezione riguarda quindi diverse strutture sanitarie della regione, con i candidati che si contendono la posizione di vertice delle singole aziende. La procedura di scelta è in corso.

Sono 104 le candidature pervenute per ricoprire l'incarico di direttore generale delle Asl Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce, Taranto, e per gli Ospedali Riuniti di Foggia, l'Irccs Giovanni Paolo II di Bari e l'Irccs S. De Bellis di Castellana Grotte. I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti ieri. La commissione: Decaro nomina Attolini La procedura prevede ora la nomina dei componenti della commissione esaminatrice che è composta da tre membri: uno nominato dall'Agenas, uno dall'Istituto Superiore di Sanità e uno dalla Regione Puglia: il presidente Antonio Decaro ha nominato Ettore Attolini che è stato assessore regionale alla Sanità nella giunta di Nichi Vendola. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

In Puglia 104 candidati per l'incarico di direttore delle aziende sanitarie

