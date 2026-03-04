In Puglia 104 candidati per l' incarico di direttore delle aziende sanitarie
In Puglia sono arrivate 104 candidature per il ruolo di direttore generale delle aziende sanitarie, includendo le Asl di Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce, Taranto e gli Ospedali Riuniti di Foggia. La selezione riguarda quindi diverse strutture sanitarie della regione, con i candidati che si contendono la posizione di vertice delle singole aziende. La procedura di scelta è in corso.
Sono 104 le candidature pervenute per ricoprire l'incarico di direttore generale delle Asl Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce, Taranto, e per gli Ospedali Riuniti di Foggia, l'Irccs Giovanni Paolo II di Bari e l'Irccs S. De Bellis di Castellana Grotte. I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti ieri. La commissione: Decaro nomina Attolini La procedura prevede ora la nomina dei componenti della commissione esaminatrice che è composta da tre membri: uno nominato dall'Agenas, uno dall'Istituto Superiore di Sanità e uno dalla Regione Puglia: il presidente Antonio Decaro ha nominato Ettore Attolini che è stato assessore regionale alla Sanità nella giunta di Nichi Vendola. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Regione Puglia, sanità: entro venerdì la delibera per l’abbattimento delle liste di attesa Consegnati dalle aziende sanitarie locali i rispettivi pianiDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Tutte le Aziende Sanitarie pugliesi hanno trasmesso i piani aziendali sperimentali per...
Festività natalizie 2025, le variazioni nelle aperture delle Aziende sanitarieLa Direzione generale dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria informa i cittadini che in occasione delle festività natalizie...