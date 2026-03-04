In Italia 3mila morti l' anno per HPV le 5 cose da sapere

In Italia, ogni anno si registrano circa 3.000 decessi legati a tumori causati dal papillomavirus umano (HPV). Si tratta di una delle infezioni sessualmente trasmesse più diffuse nel mondo e rappresenta una delle principali cause di tumore cervicale. L’HPV è associato anche a altri tipi di cancro, coinvolgendo diversi organi e parti del corpo. I dati indicano una forte correlazione tra infezione e malattia oncologica.

AGI - In Italia, i tumori correlati al virus HPV, che causa l'infezione virale sessualmente trasmessa più diffusa a livello mondiale, causano ogni anno oltre 7.000 nuovi casi e più di 3.000 decessi. Si tratta di patologie che colpiscono donne e uomini e che, in larga parte, possono essere prevenute. Lo ricorda l'Iss in occasione della Giornata Internazionale dedicata alla sensibilizzazione su questo virus che si celebra il 4 marzo. Oltre al tumore della cervice uterina, che da solo registra più di 2.400 nuovi casi e oltre 1.000 morti annue, l'infezione da HPV è responsabile di una quota rilevante di tumori dell'ano, dell'orofaringe, del pene, della vulva e della vagina.