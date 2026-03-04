In gravidanza è normale avere abbondanti perdite biancastre?

Una donna in gravidanza ha chiesto se sia normale avere perdite biancastre più abbondanti del solito, notando che a volte diventano anche gialline. La domanda riguarda la natura e le variazioni delle secrezioni vaginali durante la gravidanza. La paziente ha riferito di aver notato un incremento delle perdite dalla comparsa della gravidanza, con cambiamenti nel colore.

Salve dottore, da quando sono incinta ho perdite biancastre più abbondanti del solito. A volte però diventano gialline. Come posso capire quando è normale e quando invece la perdita indica la presenza di un'infezione? Non ho prurito. Grazie mille. Buongiorno, le perdite biancastre possono essere dovute alla leucorrea gravidica, una condizione fisiologica della gravidanza, oppure possono essere dovute ad una infezione soprattutto se gialle, verdi o maleodoranti. Per sapere di cosa si tratta converrebbe eseguire un tampone per ricerca di batteri e miceti comuni e, in caso di positività, eseguire una terapia mirata per debellare l'infezione.

