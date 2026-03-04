In Georgia Colin Gray è stato giudicato colpevole per la sparatoria in una scuola compiuta da suo figlio

In Georgia, un tribunale ha dichiarato Colin Gray colpevole di omicidio e altri reati in relazione a una sparatoria avvenuta in una scuola, evento in cui il responsabile è stato suo figlio. La sentenza si basa sulle accuse formulate contro Gray, che coinvolgono anche altri reati, mentre il vero autore della violenza è stato il figlio. La vicenda si è svolta nel contesto di un procedimento giudiziario aperto nel tribunale locale.

Un tribunale della Georgia, negli Stati Uniti, ha giudicato Colin Gray colpevole di omicidio e altri reati riguardo a una sparatoria in una scuola; a compierla, però, è stato suo figlio. I fatti risalgono al 2024, quando il ragazzo, di nome Colt, aveva appena quattordici anni. Il teenager aveva già attirato l’attenzione della polizia federale prima dell’aggressione, quando erano arrivate delle segnalazioni anonime su qualcuno che minacciava di compiere un attacco in una scuola. L’ FBI aveva inoltrato le segnalazioni alla polizia locale, che aveva interrogato entrambi i Gray. In quell’occasione, il padre aveva confermato di avere delle armi da caccia in casa, ma aveva negato il fatto che il figlio potesse avervi accesso senza la sua supervisione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

