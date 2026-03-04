In divieto di sosta e senza assicurazione | nel mirino finisce l’assessore alla… polizia municipale

Un assessore alla polizia municipale è stato coinvolto in un procedimento legale riguardante un veicolo in divieto di sosta e privo di assicurazione. L’incidente si è verificato nel litorale versiliese, attirando l’attenzione sulla questione e generando discussioni nella regione. La vicenda ha suscitato interesse pubblico e ha portato alla ribalta il rispetto delle norme da parte di figure istituzionali.

Caso paradossale a Viareggio dove il componente della giunta Del Ghingaro è stato sanzionato: della serie la legge è uguale per tutti A Viareggio, l’assessore alla polizia municipale Rodolfo Salemi è finito al centro di una bufera mediatica dopo che la sua auto, una Bmw, è stata sequestrata dagli agenti del suo stesso comando. L’episodio è avvenuto ieri (3 marzo) mattina quando la municipale, durante un servizio di controllo nei pressi del Comune, ha sanzionato il veicolo per divieto di sosta, scoprendo poi attraverso il database che l’assicurazione era scaduta. Una vicenda che assume contorni paradossali a livello regionale, dato che Salemi ha ereditato la delega alla municipale solo pochi mesi fa, in seguito al rimpasto di giunta deciso dal sindaco Giorgio Del Ghingaro dopo l’uscita dell’ex vicesindaco Alberici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

