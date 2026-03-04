In carcere per truffa l'nfluencer Ivan Szydlik scrive una lettera | Espiata la mia pena entro in politica

L'influencer Ivan Szydlik, noto per la vendita di orologi di lusso, si trova attualmente in carcere a Bergamo per un procedimento legato a una presunta truffa. In una lettera scritta dal penitenziario, dichiara che, una volta scontata la pena, entrerà in politica. La sua comunicazione è stata resa pubblica e contiene un messaggio rivolto a chi ha esperienza di determinate realtà.