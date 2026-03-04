Imprese trasferimento tecnologico | finanziamenti Enea per 1 milione di euro

L’Enea ha aperto un nuovo bando nell’ambito del programma di trasferimento tecnologico Proof of Concept (PoC). Il finanziamento, di un milione di euro, è destinato alle imprese che vogliono industrializzare tecnologie o processi sviluppati dall’ente. La misura mira a supportare le aziende nel processo di sviluppo e applicazione pratica delle innovazioni tecnologiche. Le domande di partecipazione sono ora aperte.

Al via il nuovo bando del programma di trasferimento tecnologico Enea Proof of concept (Poc), rivolto alle imprese interessate a industrializzare tecnologie o processi sviluppati da Enea. L'iniziativa, che conta su una disponibilita' di 1 milione di euro, punta a dimostrare la fattibilita' di trasferire su scala industriale tecnologie o prodotti ideati in laboratorio, riducendo rischi e costi legati agli investimenti in ricerca e sviluppo. Fino al prossimo 7 aprile le aziende interessate potranno presentare la propria candidatura a due distinte call, denominate Open e Challenges. La linea Open, con una dotazione finanziaria di 500 mila euro, supporta iniziative in qualsiasi ambito scientifico, tecnologico e applicativo, da scegliere tra 71 proposte tecnologiche sviluppate nei laboratori Enea.