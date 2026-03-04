Impianto di produzione asfalti Sì del Consiglio di Stato al ricorso Vitali sulla sanatoria

Il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere il ricorso presentato da Vitali, annullando il diniego alla richiesta di sanatoria relativa all’impianto di produzione asfalti situato a Cascina Bertagna. La decisione implica che il Comune di Caponago dovrà riesaminare la pratica, dopo che in precedenza era stata respinta. La vicenda riguarda quindi il procedimento di regolarizzazione dell’impianto di asfalti.

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso Vitali, i giudici annullano il diniego alla sanatoria presentata dalla società, Caponago dovrà tornare così ad esaminare la pratica dell’ impianto di produzione asfalti a Cascina Bertagna. La sentenza del Consiglio di Stato mette la parole fine a una battaglia legale durata ben quindici anni: le linee possono rimanere al loro posto, cioè dove sono fin dal 2009, anche se spostate rispetto al progetto approvato. "Un contenzioso che avrebbe potuto concludersi nel 2016, quando risultò evidente che l’impianto e la cava sarebbero rimasti", dice il sindaco Mauro Pollastri. Dieci anni fa fu il Tar a pronunciarsi a favore dell’impresa, "ma il Comune ribadì il diniego di permesso a costruire in sanatoria", ricorda il primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

