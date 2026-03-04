Imam di Torino niente espulsione | la Cassazione annulla il trattenimento Ira di FdI e Lega | i giudici ostacolano governo e sicurezza

La Cassazione ha annullato il trattenimento di un imam di Torino, decidendo di non procedere con l’espulsione. La decisione ha scatenato le reazioni di Fratelli d’Italia e della Lega, che accusano i giudici di ostacolare le politiche del governo e la sicurezza pubblica. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra istituzioni e magistratura, con continui scontri sulla gestione dei temi legati alla sicurezza.

Non c'è tregua (giudiziaria). E non c'è pace per gli italiani in materia di sicurezza, costantemente sabotata da quella parte della magistratura che sembra vivere in un mondo parallelo. Un universo lontano dai pericoli del radicalismo islamico. L'ultimo schiaffo al buonsenso e alla sovranità dello Stato arriva dalla Cassazione sul caso di Mohamed Shahin, l'imam di Torino destinatario di un ordine di espulsione firmato dal ministro Piantedosi per i suoi inquietanti legami con l'estremismo. E così, mentre il Viminale lavora per allontanare chi inneggia al massacro del 7 ottobre, definendolo arbitrariamente e offensivamente "resistenza", i tribunali rispondono colpo su colpo con annullamenti e cavilli procedurali.