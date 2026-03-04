Imam di Torino la Cassazione nega il trattenimento nel Cpr Ira di Fdi

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Avvocatura dello Stato e confermato la libertà dell’imam Mohamed Shahin, stabilendo che non deve essere trattenuto nel Cpr di Torino. La decisione mette fine a una lunga disputa legale iniziata mesi fa, e chiude ufficialmente la vicenda giudiziaria. La posizione delle toghe si è dunque consolidata con questa sentenza definitiva.

Altro colpo delle toghe. La Corte di Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso presentato dall’Avvocatura dello Stato, confermando così la libertà dell’imam Mohamed Shahin e chiudendo una vicenda giudiziaria durata diversi mesi. La sentenza, emessa dalla prima sezione penale e anticipata dal Fatto Quotidiano, arriva dopo che la Corte d’Appello di Torino, con provvedimento del 21 gennaio 2026, aveva già annullato il trattenimento dell’imam nel CPR di Caltanissetta, giudicandolo non necessario né proporzionato.Tutto era iniziato a novembre 2025, quando il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva firmato un decreto di espulsione per motivi di ordine e sicurezza pubblica, motivandolo con alcune dichiarazioni ritenute pericolose. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Imam di Torino, la Cassazione nega il trattenimento nel Cpr. Ira di Fdi Leggi anche: Imam di Torino, niente espulsione: la Cassazione annulla il trattenimento. Ira di FdI e Lega: i giudici ostacolano governo e sicurezza Leggi anche: Torino, i giudici "liberano" l'imam Shahin: stop al trattenimento nel Cpr Tutto quello che riguarda Imam di Torino la Cassazione nega il.... Temi più discussi: Una nuova pronuncia in difesa di Mohamed Shahin; Pure la Cassazione sbugiarda la destra: No all’espulsione dell’imam di Torino; Il No sbarca in moschea. E l'imam di Hannoun attacca il governo; Mohamed Shahin, la Cassazione dà ragione alla Corte d'appello di Torino. Giusto il rilascio dell'Imam: Tutelate libertà personale e sicurezza dello Stato. Imam di Torino: la Cassazione annulla l’espulsione/ Non ci sono elementi di pericolositàImam di Torino, la Cassazione annulla l'espulsione: per i giudici non ci sarebbero elementi tali da ritenerlo un pericolo sociale ... ilsussidiario.net Imam pericoloso, la Cassazione ferma il Cpr: i giudici limitano il potere del ViminaleLa Suprema Corte respinge il ricorso dello Stato sul caso di Mohamed Shahin. Il ministro Matteo Piantedosi può disporre l’espulsione, ma il trattenimento nei Cpr deve essere valutato dai magistrati. giornalelavoce.it ++ Imam libero, la Cassazione conferma il no al Cpr ++ La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Avvocatura dello Stato contro la decisione con cui la Corte d’appello di Torino aveva annullato il trattenimento nel Cpr di Caltanissetta dell’imam Mohame facebook Pure la Cassazione sbugiarda la destra: “No all’espulsione dell’imam di Torino”. @MarcoGras e Liana Milella x.com