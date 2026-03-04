#iltempodioshø

Il 4 marzo 2026, la prima pagina de Il Tempo mostra una vignetta di Osho. Nella stessa giornata, il centrodestra si è riunito in piazza per sostenere l’Iran libero, con la partecipazione di Italia Viva e Azione. L’evento ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, evidenziando una mobilitazione politica in Italia.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 4 marzo 2026. Centrodestra in piazza per l'Iran libero con Italia Viva e Azione. La folla intona cori per lo Scià. Parisi, presidente dell'associazione Setteottobre: “Grazie Usa”. Tanti esuli con le bandiere dell'era della monarchia Pahlavi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

