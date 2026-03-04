Ilaria Arnone è tra le Donne Coraggiose 2026

Ilaria Arnone, originaria di Minturno e attualmente in servizio a Verona, è stata riconosciuta come una delle “Donne coraggiose 2026”. È la prima donna nella storia della Guardia di Finanza a ricoprire il ruolo di Basco Verde. Durante la cerimonia nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, ha ricevuto il premio per il suo impegno e il suo coraggio.

E’ di Minturno, ma in servizio a Verona, la prima donna Basco Verde nella storia della Guardia di Finanza premiata alla Camera dei Deputati C’è anche la pontina Ilaria Arnone tra le “Donne coraggiose 2026”. Originaria di Minturno ma in servizio a Verona, è la prima donna Basco Verde nella storia della Guardia di Finanza, e nel corso della cerimonia che si è tenuta nella Sala della Regina della Camera dei Deputati ha ricevuto il premio “Donne coraggiose 2026” che, giunto alla sua quarta edizione, è stato organizzato dalla Rete Civica delle Donne e promosso dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. “Donne Coraggiose, alla vigilia dell'8 marzo, è un inno al vitalismo e alla sobrietà, un manifesto del senso del dovere, della cultura dell'esempio, della perseveranza e del coraggio - ha detto Rampelli -. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Le donne coraggiose di Teheran e noiAnche a Pisa, sabato scorso, si è ripetuto il gesto divenuto simbolo delle manifestazioni contro il regime iraniano (Ansa) I diritti, la rivolta, la... Leggi anche: “Donne coraggiose 2026”, premiazione alla Camera. Rampelli: “Un inno al vitalismo e alla rinascita che non fa chiasso”