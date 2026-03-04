Il video vietato di Falsissimo | Corona lo ripubblica su X e scatena il dibattito l’Italia è sconvolta dalle rivelazioni

Fabrizio Corona ha ripubblicato su X un video proveniente dalla nuova puntata di Falsissimo, il suo programma. Il video è stato immediatamente ritirato, ma nel frattempo ha suscitato discussioni in Italia. La puntata, entrata e uscita rapidamente dai social, ha attirato l’attenzione di molti utenti e media. Il dibattito pubblico si è acceso intorno alle immagini condivise e alla loro diffusione.

La nuova puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona, è stata pubblicata e rimossa in poche ore. Il video, dedicato ad Alfonso Signorini, ha scatenato subito polemiche e speculazioni sulla censura e sul diritto dei cittadini a essere informati. Al centro della puntata ci sono accuse pesanti, messaggi e testimonianze che coinvolgono direttamente il conduttore e giornalista. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sul confine tra libertà di espressione e tutela legale, e sul ruolo dei media digitali nel rendere pubblici contenuti controversi. La vicenda prende forma con l’uscita della puntata il 2 marzo 2026, annunciata da Fabrizio Corona, che prometteva nuove rivelazioni su Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

