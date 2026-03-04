IL VIDEO | Il falco sacro recuperato da Enpa e Cras è tornato a volare grazie ai falconieri del parco Oltremare

Un falco sacro recuperato da Enpa e Cras è tornato a volare grazie ai falconieri del parco Oltremare di Riccione. La femmina di Falco Sacro, chiamata Giovanna, è stata affidata al giardino zoologico romagnolo dalle autorità e dai Carabinieri Forestali. Dopo aver completato il percorso di recupero, ha ripreso a sorvolare i cieli, dimostrando il successo dell'intervento.

L’animale è arrivato al parco romagnolo l’estate scorsa. Oggi è in piena forma ed è protagonista di un intenso percorso di addestramento e sessioni di volo libero La storia di Giovanna, al parco Oltremare 2.0 di Riccione spicca il volo: la femmina di Falco Sacro (Falco cherrug) affidata al giardino zoologico romagnolo, dalle autorità competenti e dai Carabinieri Forestali, non solo ha completato il suo recupero, ma è tornata a sorvolare i cieli.Arrivata grazie alla collaborazione con CRAS (Centro recupero animali selvatici) e ENPA di Savona, l'esemplare era stato inizialmente rinvenuto in condizioni che ne limitavano le capacità motorie, dopo una vita trascorsa prevalentemente in voliera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

