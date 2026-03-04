Il vescovo di Nola | La tragedia di Domenico ci ha spezzato il cuore

Il vescovo di Nola ha espresso il suo cordoglio per la morte di Domenico, definendolo “figlio di tutti noi” e sottolineando come questa perdita abbia profondamente colpito la comunità. Ha commentato che Domenico era considerato parte della famiglia e ha commentato che il cuore della comunità si è spezzato di fronte a questa tragedia.

«Domenico è diventato figlio di tutti noi. I figli 'sò piezzi e corè e il nostro cuore si è spezzato in questa tragedia». Lo ha detto il vescovo di Nola, Francesco Marino, nel corso dell’omelia per i funerali del piccolo Domenico che si stanno celebrando nella cattedrale alla presenza della premier Giorgia Meloni. Dal vescovo parole di conforto alla mamma di Domenico, Patrizia, e alla mamma del piccolo donatore: «Persino la lingua italiana non riesce a dare un nome a chi perde un figlio». «Noi ci chiediamo il perché» ha proseguito monsignor Marino, "il male non si cura con altro male» anche se dovrà essere fatta chiarezza sulle responsabilità dell’accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Funerali di Domenico, a Nola anche il premier Meloni

Nola, il giorno dell'addio al piccolo Domenico. Meloni abbraccia mamma Patrizia

