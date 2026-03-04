Il vescovo di Nola ha espresso dolore per la morte di Domenico, descrivendo il ragazzo come una figura che è diventata parte della comunità. La premier ha incontrato i genitori di Domenico, offrendogli un abbraccio in segno di solidarietà. La tragedia ha suscitato una forte emozione tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia coinvolta.

«Domenico è diventato figlio di tutti noi. I figli 'sò piezzi e corè e il nostro cuore si è spezzato in questa tragedia». Lo ha detto il vescovo di Nola, Francesco Marino, nel corso dell’omelia per i funerali del piccolo Domenico che si stanno celebrando nella cattedrale alla presenza della premier Giorgia Meloni. Dal vescovo parole di conforto alla mamma di Domenico, Patrizia, e alla mamma del piccolo donatore: «Persino la lingua italiana non riesce a dare un nome a chi perde un figlio». «Noi ci chiediamo il perché» ha proseguito monsignor Marino, "il male non si cura con altro male» anche se dovrà essere fatta chiarezza sulle responsabilità dell’accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il vescovo di Nola: "La tragedia di Domenico ci ha spezzato il cuore". L'abbraccio della premier Meloni ai genitori

Leggi anche: Il vescovo di Nola: "La tragedia di Domenico ci ha spezzato il cuore"

Trapianto Napoli, premier Meloni a Nola ai funerali di Domenico: l'abbraccio con la mammaGiorgia Meloni è arrivata alla Cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio...

Contenuti utili per approfondire Il vescovo di Nola La tragedia di....

Temi più discussi: Funerali del piccolo Domenico a Nola. Il vescovo: Figlio di tutti, ora nel cuore grande di Dio; Il vescovo di Nola, 'la tragedia di Domenico ci ha spezzato il cuore'; Domenico Caliendo, domani i funerali a Nola: Un angelo di 2 anni è volato in cielo; Bimbo morto dopo trapianto cuore a Napoli, il legale: I funerali mercoledì a Nola.

Nola, il giorno dell’addio al piccolo Domenico. Meloni abbraccia mamma Patrizia, il vescovo: Incentiviamo donazioni organiLa città di Nola si ferma per l’ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato durante il ... thesocialpost.it

I funerali del piccolo Domenico, il vescovo: «Figlio di tutti noi. Ora sei nel cuore grande di Dio che non conosce interventi andati male e la morte»Nel Duomo di Nola l’addio al piccolo Domenico. Il vescovo nell’omelia: «Sei diventato il figlio di tutti». Appello alla speranza, alla giustizia e a continuare a donare gli organi ... famigliacristiana.it

Giorgia Meloni è arrivata al Duomo di Nola per partecipare ai funerali del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi morto all'ospedale Monaldi di Napoli facebook

Più di mille persone a Nola per l'ultimo saluto a #DomenicoCaliendo, il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio scorso a seguito del trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli x.com