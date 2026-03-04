Il vescovo di Nola | La tragedia di Domenico ci ha spezzato il cuore L' abbraccio della premier Meloni ai genitori
Il vescovo di Nola ha espresso dolore per la morte di Domenico, descrivendo il ragazzo come una figura che è diventata parte della comunità. La premier ha incontrato i genitori di Domenico, offrendogli un abbraccio in segno di solidarietà. La tragedia ha suscitato una forte emozione tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia coinvolta.
«Domenico è diventato figlio di tutti noi. I figli 'sò piezzi e corè e il nostro cuore si è spezzato in questa tragedia». Lo ha detto il vescovo di Nola, Francesco Marino, nel corso dell’omelia per i funerali del piccolo Domenico che si stanno celebrando nella cattedrale alla presenza della premier Giorgia Meloni. Dal vescovo parole di conforto alla mamma di Domenico, Patrizia, e alla mamma del piccolo donatore: «Persino la lingua italiana non riesce a dare un nome a chi perde un figlio». «Noi ci chiediamo il perché» ha proseguito monsignor Marino, "il male non si cura con altro male» anche se dovrà essere fatta chiarezza sulle responsabilità dell’accaduto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Trapianto Napoli, premier Meloni a Nola ai funerali di Domenico: l'abbraccio con la mammaGiorgia Meloni è arrivata alla Cattedrale di Nola per i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto lo scorso 21 febbraio...
Giorgia Meloni è arrivata al Duomo di Nola per partecipare ai funerali del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi morto all'ospedale Monaldi di Napoli facebook
Più di mille persone a Nola per l'ultimo saluto a #DomenicoCaliendo, il bambino di 2 anni morto il 21 febbraio scorso a seguito del trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli x.com