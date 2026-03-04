Il Trofeo Laigueglia 2026 non si vedrà in tv in diretta | orario differita

Il Trofeo Laigueglia 2026, giunto alla sua 63ª edizione, si terrà oggi e sarà trasmesso in differita, senza diretta televisiva. La gara, seconda tappa della Coppa Italia delle Regioni di ciclismo, coinvolge numerosi atleti e rappresenta una delle classiche più note in Italia. La competizione si svolge nella città di Laigueglia, coinvolgendo diverse squadre e appassionati di ciclismo.

Secondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni di ciclismo: va in scena una delle classiche storiche per il Bel Paese, il Trofeo Laigueglia 2026, che oggi vivrà la sua sessantatreesima edizione. Un evento che tradizionalmente apre il grande ciclismo nel Nord-Ovest e che quest’anno propone un percorso ancora più selettivo, ma senza copertura televisiva in diretta. La corsa scatterà da Albenga per concludersi, dopo 192 chilometri e 2900 metri di dislivello, a Laigueglia. Un tracciato nervoso, tecnico, che rappresenta un vero e proprio antipasto della Milano-Sanremo, visto che verranno percorsi lunghi tratti della Classicissima. La novità più interessante è l’inserimento della Cipressa, affrontata però nella prima parte di gara: una scelta che potrebbe accendere la corsa fin dalle fasi iniziali, ma difficilmente risulterà decisiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il Trofeo Laigueglia 2026 non si vedrà in tv in diretta: orario differita Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro, in diretta ed in differita: orario esibizione Seul e streamingDove si vedrà Sinner-Alcaraz in tv? Sabato 10 gennaio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno a Seul, in Corea del Sud, per una nuova... Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro, ma solo la differita: orario esibizione Seul e streamingDove si vedrà Sinner-Alcaraz in tv? Sabato 10 gennaio Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritroveranno a Seul, in Corea del Sud, per una nuova... Altri aggiornamenti su Trofeo Laigueglia Temi più discussi: Dove vedere in tv il Trofeo Laigueglia 2026: orari, programma, streaming; Tutto pronto per la partenza del Trofeo Laigueglia da Albenga, si parte da piazza del Popolo: gli orari; Trofeo Laigueglia 2026: percorso e orari di passaggio della gara ciclistica; Trofeo Laigueglia 2026, tutte le info sul percorso. Trofeo Laigueglia 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Tiberi e Scaroni per sfatare il tabù dell’ItaliaProsegue il calendario italiano, che ora entrerà nel vivo, per il ciclismo su strada. Secondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni: va in scena ... oasport.it Il Trofeo Laigueglia 2026 non si vedrà in tv in diretta: orario differitaSecondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni di ciclismo: va in scena una delle classiche storiche per il Bel Paese, il Trofeo Laigueglia 2026, ... oasport.it Tutto pronto per il 63° #TrofeoLaigueglia! 9 WorldTour, 24 squadre, un percorso nuovo con Colla Micheri ripetuta 3 volte. Non ci saranno immagini in diretta, seguite il racconto di tuttobiciweb minuto per minuto #ciclismo https://www.tuttobiciweb.it/article/177 facebook Trofeo Laigueglia 2026, la Biesse Carrera Premac svela la propria formazione per la corsa ligure x.com