il tram imbizzarrito turba milano lettera da porta venezia

Un tram 9 ha deragliato a Porta Venezia a una velocità elevata, causando disagi e preoccupazioni tra i passanti e i residenti della zona. Le immagini dell'incidente sono state condivise sui social, mostrando il mezzo fuori controllo e coinvolgendo alcune auto e pedoni nelle vicinanze. La dinamica dell’incidente ha attirato l’attenzione di chi vive e lavora nel quartiere.

Il tram è una delle poche certezze dei milanesi. Per questo motivo, quel 9 al galoppo come un cavallo imbizzarrito lungo i Bastioni ci ha lasciato stupefatti. Mai si è visto un tram correre così. Quell’improvviso svoltare poi, e inclinarsi fin quasi a ribaltarsi, e lo schianto Le immagini del tram 9 che a una velocità impazzita deraglia rovinosamente a Porta Venezia hanno suscitato un percepibile turbamento a Milano. Perché il tram è una delle poche certezze dei milanesi. Il tram è fedele: sempre i suoi binari lo conducono al medesimo capolinea. Il fruscio metallico delle ruote è il primo rumore della città al mattino, e l’ultimo la sera. In tram ti senti al sicuro dal traffico: anche in un incidente, difficile ci si faccia male. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

