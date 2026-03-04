Il Telegraph distrugge lo spot di Fabrizio Romano per l’Arabia Saudita | Un brutto giorno per il giornalismo

Il Telegraph ha criticato uno spot di Fabrizio Romano in cui il giornalista elogia i progressi “caritatevoli” dell’Arabia Saudita. Romano aveva condiviso un video in cui si mostrava mentre celebrava tali sviluppi, suscitando ora accuse di rappresentare un’immagine positiva del paese. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, portando alla discussione sulla responsabilità dei giornalisti nel veicolare certi messaggi.

Ci eravamo persi questo video di Fabrizio Romano che celebra i progressi “caritatevoli” dell’Arabia Saudita. Global Humanitarian Role of Saudi Arabia @KSReliefEN #ad pic.twitter.comGcmHu7LEUj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026 Se l’era perso anche il Telegraph. Che però l’ha recuperato, l’ha ascoltato e ha fatto a pezzi (metaforicamente, loro) l’esperto di calciomercato. “Riassumendo – scrive il Telegraph – il King Salman Humanitarian Aid & Relief Centre ha dimostrato il “ruolo umanitario leader” dell’Arabia Saudita, tra cui la rimozione delle mine antiuomo, iniziative per fornire impianti cocleari e protesi, e ha aiutato l’Arabia Saudita a raggiungere l’impressionante secondo posto a livello mondiale per gli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

