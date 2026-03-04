Il Teatro umbro dei burattini fa sognare per la prima volta a Ponsacco con ' Il piccolo principe'

Domenica 8 marzo, presso l'Auditorium Meliani di Ponsacco, il Teatro Umbro dei Burattini presenterà per la prima volta lo spettacolo “Il Piccolo Principe”. L’evento si svolgerà con due rappresentazioni alle 15:30 e alle 17:30. La rappresentazione coinvolgerà il pubblico con una messa in scena che utilizza i burattini e le tecniche teatrali tradizionali. L’ingresso è aperto a tutti gli spettatori.

Domenica 8 marzo arriva a per la prima volta a Ponsacco, presso l'Auditorium Meliani (spettacoli ore 15:30 e 17:30) il Teatro Umbro dei Burattini con il nuovo spettacolo "Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti". Una storia eterna ma nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Burattini l'aviatore ideato da Antoine de Saint-Exupéry insegna ai più piccoli il valore dell'amicizia e del rispetto per l'altro, i principi dell'inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che e` nascosto in ognuno di noi. Sarà l'antica arte dei burattini a presentare la storia in chiave moderna con uno spettacolo di 75 minuti che ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e da parte dei media nel corso delle precedenti tournée in tutta Italia.

“Il Piccolo Principe”, spettacolo per burattini e attrice al Teatro di DocumentiIn scena al Teatro di Documenti, domenica 11 gennaio alle ore 16, “Il Piccolo Principe” de La Compagnia Interno 13.

