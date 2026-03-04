Un romanzo fantasy dark di Stephen King, spesso considerato sottovalutato, è ora accessibile gratuitamente in streaming. La sua trasposizione cinematografica ha attirato l’attenzione e si aggiunge alla lunga serie di adattamenti dell’autore. La disponibilità gratuita permette a molti di scoprire questa opera che, pur non essendo tra le più celebri, ha comunque lasciato un segno nel genere.

Sono pochi gli scrittori le cui opere sono state adattate per il grande schermo con la stessa frequenza di Stephen King. Il prolifico “Re dell’horror” ha visto innumerevoli sue opere prendere vita per il pubblico cinematografico, ma non sono solo i suoi lavori horror ad aver affascinato il pubblico e ad aver ottenuto un adattamento live-action. Anche le incursioni di King nella fantascienza e nel fantasy sono state adattate e ce n’è una in particolare il cui adattamento potrebbe non aver conquistato la critica o essere stato molto popolare, ma è un film profondamente sottovalutato e ora è disponibile in streaming gratuito per tutti. Il film La torre nera del 2017 è ora disponibile in streaming gratuito su Tubi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il sottovalutato fantasy dark di Stephen King è ora disponibile gratuitamente in streaming

