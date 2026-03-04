Il Sassuolo è tornato

Il Sassuolo ha ripreso la sua attività dopo un inizio di stagione difficile. All'inizio, prevedere eventuali sorprese nel campionato risultava complicato, e la squadra ha affrontato momenti di incertezza. Ora, dopo alcune partite, ha mostrato segnali di miglioramento e di ritorno alla competitività. La squadra si prepara a proseguire il suo cammino nel campionato con nuovi obiettivi.

A inizio stagione era difficile anche solo provare a indovinare una possibile sorpresa in questo campionato. Il Como e il Bologna erano ormai da considerare progetti affermati, e il resto della classe media sembrava in affanno. La Lazio è partita con troppe incognite, visto il mercato estivo bloccato, e anche la Fiorentina aveva avuto un'estate movimentata, che già lasciava presagire una stagione difficile (anche se non così difficile come poi è effettivamente stata). Praticamente nessuno avrebbe (e ha effettivamente) menzionato fra le possibili sorprese il Sassuolo. Anche qui su Ultimo Uomo, dove forse eravamo stati più ottimisti del clima generale, la possibilità che il Sassuolo potesse assestarsi in una tranquilla metà classifica l'avevamo messa come miglior scenario possibile nella nostra preview stagionale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

A sorpresa, il Sassuolo è di nuovo la sorpresa della Serie AUn po' come una decina d'anni fa, ma con ancora meno aspettative: domenica ha persino battuto l'Atalanta con un giocatore in meno ... ilpost.it

