il san francesco di cristicchi

Domani sera alle 21 al Teatro Mentore di Santa Sofia andrà in scena ‘Franciscus’, uno spettacolo di prosa interpretato da Simone Cristicchi, scritto con Simona Orlando. L’evento fa parte della stagione teatrale in programma e vede l’attore e cantautore impegnato in una rappresentazione che si concentra sul personaggio di San Francesco. L’associazione tra artista e testo si svolge nell’ambito delle iniziative culturali della città.

Per la stagione di prosa andrà in scena domani alle 21 al Teatro Mentore di Santa Sofia lo spettacolo di e con Simone Cristicchi (foto) e scritto con Simona Orlando, 'Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli', dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi. Attraverso musica, canzoni inedite (scritte con Amara) e narrazione, Cristicchi esplora la spiritualità, il rapporto con la natura e la povertà. Le musiche e le sonorizzazioni sono affidate a Tony Canto, scenografie Giacomo Andrico, luci Cesare Agoni, costumi Rossella Zucchi e le produzioni di Centro Teatrale Bresciano, Accademia PerdutaRomagna Teatri e Corvino Produzioni.

