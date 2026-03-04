Il Ritorno di Capitan America | Un sacrificio romantico o l’inizio della fine del Multiverso?

Nel mondo dei cinecomic, il ritorno di Capitan America ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La scena vede l’eroe protagonista di un sacrificio che coinvolge personaggi noti e situazioni che si intrecciano con la narrazione del Multiverso. La sua presenza si inserisce in un contesto di eventi che cambiano il corso delle storie conosciute, lasciando aperte molte domande sul futuro della saga.

Tutti ricordiamo il finale di Avengers Endgame dove Steve Rogers sceglie di non tornare nel presente per invecchiare accanto alla sua Peggy. Quello che allora apparve come il meritato riposo di un eroe, oggi secondo voci di corridoio sempre più circostanziate, potrebbe assumere tinte decisamente più oscure. Non si tratterebbe solo di un "capriccio temporale", ma di una vera e propria interferenza che avrebbe devastato l'universo d'origine di quello che diventerà il villain definitivo, ovvero Victor Von Doom.?Si parla con insistenza di un legame spezzato tra Victor e Sue Storm, un equilibrio distrutto proprio dall'arrivo di un "intruso" da un altro universo, lo Steve Rogers di Chris Evans.