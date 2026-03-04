Un ristorante si trova a fare i conti con le conseguenze di un cantiere in corso che ha causato il crollo di alcune strutture e ha portato a una riduzione degli incassi di almeno il 50 per cento. La chiusura di via Roma ha impedito ai clienti di raggiungere facilmente il locale, costringendo il ristorante ad aprire solo dalle 18 in poi. La situazione sta influenzando la sua attività quotidiana.

"Gli incassi sono scesi almeno del 50%. Sentiamo pesantemente la chiusura di via Roma, apriamo solo dalle 18 in poi". Carla Giuli è la titolare di "O la va o la spacca", ristorante alla Pieve che, come le attività vicine, risente fortemente dell’interruzione stradale per i lavori al nuovo sottopassaggio. "La perdita è importante, scriverò una Pec al Comune per chiedere almeno il rimborso dell’affitto del locale. L’attività è stata aperta lo scorso aprile, e l’avvio era stato davvero buono. Tenere aperto a pranzo ora non ha senso. Molti degli operai che venivano qui a mangiare hanno poco tempo in pausa e non possono percorrere tanta strada per venire da noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ristorante ostaggio del cantiere: "Lavoro crollato, incassi dimezzati"

