il ristorante colpito dal tram va in trasferta per ricostruirsi

Un ristorante di Milano, danneggiato da un incidente con un tram, ha deciso di spostarsi temporaneamente per ricostruire la propria attività. Nel frattempo, la città continua a mostrare il suo apprezzamento per il sushi, considerato da molti il piatto simbolo, più del tradizionale risotto alla milanese. La scena gastronomica cittadina si muove così tra rinnovamenti e tradizioni.

Il piatto più amato dai milanesi è, senza alcun dubbio, il sushi, tanto che una battuta che va molto di moda in città dice che è il sushi e non il risotto alla milanese il piatto simbolo della città. Ultimamente qui si ama molto anche la scoperta di tutto quello che viene dal Giappone ma non è solo sushi, e Robatakan era da qualche mese una meta degli appassionati, che qui avevano trovato un porto sicuro dove gustare specialità nipponiche diverse e autentiche, in un ambiente piacevolissimo e con un’accoglienza che lasciava davvero colpiti. Nei giorni freddi in cui l’abbiamo provato la prima volta, rimanendone estasiati per la cottura magistrale alla “robata”, ci hanno coccolati fino all’uscita, dandoci dei piccoli scaldamani, caldi e profumati, per non soffrire una volta per strada. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Robata Kan, il ristorante distrutto dal tram deragliato: cerchiamo di affrontare la situazione con positivitàMilano, 2 marzo 2026 – Sono fra le “vittime” del drammatico incidente che ha coinvolto il tram della linea 9.

Tram deragliato a Milano, i danni al ristorante contro cui si è schiantatoGravi i danni al ristorante contro cui si è schiantato nella giornata di venerdì 27 febbraio il tram della linea 9 deragliato all'altezza di viale...

A tendere la mano è stato un altro locale, che ha deciso di ospitare temporaneamente il team e la cucina del ristorante colpito per alcune serate straordinarie, trasformando uno dei propri spazi in un laboratorio di sostegno concreto facebook

