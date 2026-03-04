Il rientro degli studenti La gioia dei genitori | Voi più coraggiosi di noi

Al gate di Malpensa, circa 200 studenti della ‘World students’ provenienti anche dall’Emilia Romagna sono arrivati dopo un lungo viaggio, suscitando emozioni tra i genitori presenti. Quando i giovani sono usciti dall’aeroporto, le speranze di molte famiglie si sono tradotte in lacrime di sollievo e gioia. La scena ha mostrato il forte legame tra ragazzi e genitori, con quest’ultimi che hanno espresso ammirazione per il coraggio dei figli.

Quando i primi ragazzi e le prime ragazze della ’World students’ (circa 200, anche dall’Emilia Romagna) sono apparsi nell’area arrivi dell’aeroporto di Malpensa, dopo ore di attesa, la speranza dei genitori provenienti da tutta Italia si è potuta trasformare in pianto. Abbracci, carezze e tanti sorrisi per un gruppo di adolescenti che in poche ore, nei giorni scorsi, hanno viso una gita trasformarsi in un’esperienza di guerra. "È stata dura, ma adesso siamo a casa e stiamo bene", è la frase che risuona più spesso. "Sono stati giorni di apprensione – fa eco una madre –: i ragazzi sono stati fantastici. Hanno sentito le esplosioni ma non hanno mai ceduto al panico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Questo articolo è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026.

