Il respiro della sauna a Gardacqua

A Gardacqua, centro benessere a Garda, si svolgono tre appuntamenti tra sauna e natura nelle date del 6, 13 e 27 marzo 2026. Il percorso chiamato “Il respiro della sauna” invita i partecipanti a scoprire le pratiche di benessere attraverso sessioni dedicate. Gli eventi si svolgono in un ambiente che combina elementi naturali e momenti di relax.

Venerdì 6, 13, 27 marzo 2026, a Gardacqua, centro benessere con piscine a Garda (Verona) prende vita un percorso tra sauna e natura intitolato “Il respiro della sauna”. Per tre venerdì di marzo, il mese in cui inizia la primavera, lo spirito della sauna (il vapore) diventa l’anima invisibile, il respiro vitale che trasforma il calore in purificazione profonda. E così facendo, rigenera il corpo e la mente. La sauna diventa luogo dove ritrovare se stessi, creando uno spazio sacro dove le persone e la natura si incontrano in armonia. “Il respiro della sauna” è un viaggio che prevede Sauna Finlandese, Il respiro della sauna con la resina del bosco; Bio Sauna Connessioni naturali con piante officinali; Bagno turco Scrub alle erbe; Laconium Auto massaggio e anche una maschera viso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

