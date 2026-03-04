Il racconto giudiziario della strage di Bologna

A Cesenatico si continuano a svolgere eventi culturali promossi dal Circolo Arci Borella, con il supporto della Casa del Popolo e il patrocinio del Comune. Queste iniziative fanno parte di un programma dedicato alla memoria della strage di Bologna e coinvolgono diverse realtà locali. La città ospita incontri, mostre e incontri pubblici per ricordare quei fatti e coinvolgere la comunità.

A Cesenatico proseguono le iniziative culturali organizzate dal Circolo Arci Borella in collaborazione con la Casa del Popolo ed il patrocinio del Comune.Domani alle 20.45 si terrà un incontro sul tema delle "Conclusioni del processo della strage di Bologna del 1980". Per l'occasione ci saranno due relatori d'eccezione, l'avvocato Fausto Baldi dell'Avvocatura dello Stato nei procedimenti giudiziari sulla strage, e Valter Bielli presidente dell'associazione "Luciano Lama", ex parlamentare ed ex componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi. L'iniziativa intende offrire un momento di approfondimento su una delle pagine più tragiche della storia repubblicana, l'attentato alla stazione di Bologna che il 2 agosto 1980 causò 85 vittime e oltre 200 feriti.