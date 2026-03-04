il qatar ferma la liquefazione del gas mercati energetici sotto stress ma usa e israele festeggiano

Il Qatar ha deciso di sospendere la liquefazione del gas naturale, principale fonte di export dell’emirato di Doha, creando tensioni nei mercati energetici mondiali. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti: gli Stati Uniti e Israele hanno espresso soddisfazione, mentre altri attori globali si trovano a gestire le conseguenze di questa decisione che ha ridotto l’offerta di gas liquefatto.

La decisione di QatarEnergy di fermare la liquefazione del gas naturale che rappresenta la principale fonte di export dell’emirato di Doha è un duro colpo per i mercati energetici globali. La Terza guerra del Golfo iniziata con gli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran il 28 febbraio, e proseguita con la risposta di Teheran estesa a tutta la regione, prosegue e non finisce di terremotare il Medio Oriente. Lunedì il Qatar aveva sospeso l’export di gas naturale liquefatto (Gnl) e poi fermato la produzione di prodotti derivati. Ora lo stop temporaneo per almeno due settimane, che significa sostanzialmente una disruption delle forniture dal Medio Oriente per almeno un mese, dato che il tempo va raddoppiato per ipotizzare un ritorno, dopo il futuro riavvio, degli impianti di Ras Laffan e Mesaieed alla piena operatività. 🔗 Leggi su It.insideover.com

