La tifoseria della Lazio ha deciso di non partecipare più alle partite in casa, scegliendo di non presentarsi allo stadio in segno di protesta. Questa scelta rappresenta il momento più basso nella storia del club, segnando un cambiamento radicale rispetto alle abitudini di una comunità che da sempre ha sostenuto la squadra con passione. La decisione ha avuto un impatto evidente sulla presenza negli incontri ufficiali.

Come spegnere la passione di un popolo, come rendere realtà l’impensabile: un’intera tifoseria che non vuole più andare allo stadio, soffre sicuramente per la diserzione ma non si presenta all’appuntamento settimanale con la propria passione. Stavolta addirittura in una semifinale di coppa nazionale, non per una inutile partita di un campionato anonimo. Saranno solo cinquemila, non di più, i presenti con tanto di pessima figura della Lazio televista in tutta Italia e in molte parti del mondo: l’Olimpico sarà vuoto perché l’amore verso i propri colori è superiore a tutto ma non all’odio per il presidente Lotito che ha fatto di tutto per non farsi volere bene tra dichiarazioni sballate e una comunicazione al limite dell’autolesionismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il punto più basso della storia della Lazio

VERGINI – LA FOLLE STORIA DELLA VERGINITÀ: un viaggio tutto al femminile alla scoperta di uno dei più grandi tabù della storiaPerché il concetto di verginità è così importante nella storia e nella maggior parte delle culture? Cosa ci dice sulla condizione della donna, sulla...

Leggi anche: Max Pezzali torna a Sanremo dalla nave: “In gara toccai il punto più basso, meglio ospite”

CAPOLINEA LOTITO: Il Punto Più BASSO Nella STORIA Della LAZIO

Altri aggiornamenti su Il punto più basso della storia della....

Temi più discussi: Ultima chiamata; La ‘ndrangheta a Roma e nel Lazio: da area di passaggio a sistema criminale radicato; Due nuovi treni regionali elettrici entrano in servizio: Più sicurezza e comfort per i pendolari; LAZIO, LA DEA IN TESTA ma è emergenza.

Zauri sulla Lazio: Questo è il punto più basso dell'era Lotito. Olimpico vuoto una sconfittaOspite dei microfoni di RadioSei, Luciano Zauri, ex calciatore della Lazio oggi tecnico del Campobasso in Serie C, ha parlato della situazione del club. tuttomercatoweb.com

Lazio, Zauri duro: È il punto più basso dell'era LotitoL'ex calciatore biancoceleste Luciano Zauri è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare delle problematiche in casa Lazio. Durante il suo intervento, Zauri ha ... lalaziosiamonoi.it

LIVE dallo stadio dalle 20:00 sslazio.it/it/lazio-style… sslazio.it/it/lazio-style… #LazioAtalanta #AvantiLazio x.com

Era il 6 gennaio 2005. Roma non smaltiva ancora il panettone e già bruciava di derby. Paolo Di Canio era tornato alla Lazio tra dubbi, polemiche e una squadra in difficoltà. In panchina, da pochi giorni, c’era Giuseppe Papadopulo. Serviva una scossa. Serviv facebook