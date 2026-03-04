Il punto nascita approda in Consiglio Mozione per la revisione della delibera

Il consigliere comunale di Sangiovanni ha presentato una mozione per chiedere la revisione della delibera relativa al punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia. La discussione si svolgerà nel prossimo consiglio comunale, dove verranno affrontate le questioni legate alla gestione e alla posizione del servizio. La mozione è stata depositata ufficialmente e sarà inserita all’ordine del giorno della seduta.

Il futuro del punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia approda nel consiglio comunale sangiovannese. Due gli atti che verranno sottoposti all’aula: una mozione presentata dal gruppo consiliare San Giovanni Civica e un ordine del giorno promosso dal centro-sinistra, entrambi con l’obiettivo dichiarato di sostenere la permanenza del servizio e scongiurarne la chiusura. Nel dettaglio, la mozione impegna il sindaco Valentina Vadi, anche nel suo ruolo di presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno a richiedere alla Regione Toscana un atto amministrativo formale: la revisione della delibera della giunta regionale del 30... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il punto nascita approda in Consiglio. Mozione per la revisione della delibera Punto Nascita della Gruccia, San Giovanni Civica annuncia una mozione in Consiglio comunaleArezzo, 03 febbraio 2026 – San Giovanni Civica interviene sulla vicenda del Punto Nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia e annuncia la... Punto nascita della Gruccia. La consigliera regionale Casini favorevole ad una revisione dei parametriArezzo, 30 gennaio 2026 – “Il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è un presidio prezioso, di qualità ed eccellenza... Approfondimenti e contenuti su Il punto nascita approda in Consiglio... Temi più discussi: Il punto nascita approda in Consiglio. Mozione per la revisione della delibera; Caso 41bis approda in Consiglio, Todde 'rispetto e proporzionalità'; Il nuovo Piano spiaggia approda in Consiglio comunale: il 9 marzo la prima approvazione. Il sindaco Silvia Chiassai Martini in Consiglio comunale sulla questione punto nascita alla GrucciaArezzo, 27 febbraio 2026 – Comunicazione del sindaco Silvia Chiassai Martini in C onsiglio comunale su questione punto nascita ospedale alla Gruccia. «Ritengo doveroso intervenire ancora in questo Con ... lanazione.it Montevarchi, voto unanime in Consiglio comunale per garantire il futuro del punto nascitaArezzo, 27 febbraio 2026 – Per la prima volta il Consiglio comunale di Montevarchi raggiunge un accordo unanime su un tema strategico per il territorio: la salvaguardia del punto nascita del Valdarno. lanazione.it Buonasera posso chiedere un consiglio su dove fare una camminata con un bambino di 3 anni non troppo lontano da Torino per favore Ringrazio anticipatamente facebook Accogliendo un'iniziativa parlamentare contro il parere della propria commissione, il Consiglio degli Stati ha reso obbligatorio includere età, sesso e nazionalità degli autori di reati nei comunicati di polizia. x.com