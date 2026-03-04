Il programma Questa mattina squadra in campo all’Acquacalda

Questa mattina la squadra si è ritrovata all’Acquacalda per l’allenamento dopo due giornate di stop, concesse dal mister Voria. I giocatori sono tornati in campo al Bertoni, pronti a riprendere le sessioni di lavoro. La pausa, durata due giorni, si è conclusa e la squadra ha ricominciato gli allenamenti come programmato.

Le due giornate di stop, concesse da mister Voria ai suoi ragazzi, sono scivolate via velocemente: i bianconeri riprenderanno ad allenarsi questa mattina al Bertoni. Sarà una ripresa all’insegna della serenità, vista la vittoria centrata con il Ghiviborgo, la quinta consecutiva, e una classifica trasformata, con il podio che non è più a una distanza abissale. La sosta del campionato permetterà alla squadra di rifiatare, superare eventuali acciacchi e poi prendere la ricorsa in vista del rush finale, costellato di tanti scontri diretti. A partire già da domenica 15, quando al Lungobisenzio andrà in scena il derby con il Prato. Per la sfida, mister Voria, salvo scongiurati intoppi settimanali, avrà l’intero organico a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

