Il profumiere Malatini a Sanremo | Una bella vetrina per le Marche

Il profumiere Mauro Malatini è stato presente a Sanremo, dove è stato ospite di Casa Sorrisi. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione sul suo lavoro e sulla sua regione, le Marche. Durante l’evento, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua attività e sull’importanza di esporre i prodotti in una manifestazione così nota. La sua presenza ha dato visibilità alle sue creazioni e alla tradizione della profumeria marchigiana.

C’era anche il profumiere Mauro Malatini (nella foto) a Sanremo. Ospite di Casa Sorrisi, l’esclusivo quartier generale allestito da TV Sorrisi e Canzoni durante il festival della canzone italiana, Malatini, che crea profumi personalizzati e che ha la sua bottega in centro, a Civitanova, ha realizzato una ottantina di fragranze per volti noti del mondo della televisione, della radio e dello spettacolo. "Tutto è iniziato dopo che ho realizzato il profumo delle Grotte di Frasassi, una fragranza ispirata alle profondità carsiche, che racconta la loro storia – ha spiegato Malatini –. Le prime note che si sentono sono fresche, richiamano il profumo dell’erba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

