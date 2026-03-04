Il prefetto visita il Presidio logistico operativo territoriale di Protezione civile

Nel pomeriggio di ieri, il Prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha fatto visita al Presidio logistico operativo territoriale di Protezione civile della Regione Puglia, attivo dal 2022 in provincia di Brindisi. Durante l'incontro, ha visitato la sede del Coordinamento provinciale del volontariato, che si trova all’interno del presidio. La visita si è concentrata sulla struttura e sulle attività svolte dal presidio.

Accompagnato dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Chiara Protopapa ha incontrato il presidente del Coordinamento provinciale del volontariato, Giannicola D'Amico, e il consiglio direttivo dello stesso organismo Accompagnato dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Chiara Protopapa, dirigente dell'Area Protezione civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, il Prefetto ha incontrato il presidente del Coordinamento provinciale del volontariato, Giannicola D'Amico, e il consiglio direttivo dello stesso organismo, visitando la struttura presso la quale sono presenti uffici, sala conferenze e formazione e magazzini utilizzati durante...