Sono arrivati in Italia i primi cittadini italiani coinvolti nel ponte aereo organizzato dalla Farnesina. Tre voli sono partiti oggi dalla regione del Golfo con l’obiettivo di riportare a casa chi era rimasto bloccato a causa dell’attacco all’Iran. La missione continua e si aspetta il rientro di altri connazionali nelle prossime ore.

AGI - Prosegue il ponte aereo organizzato dalla Farnesina per riportare in Italia i connazionali rimasti bloccati nella regione del Golfo dopo l'attacco all'Iran con tre voli per la giornata di oggi. Uno è decollato da Abu Dhabi per Milano Malpensa dove è atterreto intorno alle 20 con a bordo i 200 studenti italiani tra i 16 e i 17 anni di età rimasti bloccati a Dubai. Ad attenderli parenti e amici. "Sono davvero felicissima, sono sollevata, è stata una esperienza terrificante nonostante fossimo stati sempre al sicuro. E' finito un incubo" ha raccontato Laura, 17 anni, studentessa di Policoro (Matera) contattata telefonicamente dall'AGI dopo essere sbarcata all'aeroporto milanese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il ponte aereo della Farnesina, rientrano i primi italiani. "E' la fine di un incubo" [VIDEO]

Il ponte aereo della Farnesina, pronto il rientro per 500 italianiAGI - La Farnesina è al lavoro senza sosta per il rientro degli italiani rimasti bloccati in Medio Oriente.

Il ponte aereo della Farnesina, pronto il rientro per 500 italiani. Oggi 3 voli dai Paesi ...AGI - Prosegue il ponte aereo organizzato dalla Farnesina per riportare in Italia i connazionali rimasti bloccati nella regione del Golfo dopo...

Approfondimenti e contenuti su Il ponte aereo della Farnesina...

Temi più discussi: Rientro italiani dal Golfo, Tajani attiva i charter: stasera il primo volo a Fiumicino; Carpigiana bloccata a Dubai: Spero non si scordino di noi; Il Messico nel caos: almeno 26 morti negli scontri dopo l’uccisione di El Mencho, ricercato numero uno tra i narcos; Farnesina organizza rimpatrio da Oman ed Emirati con personale di supporto.

Rimpatrio massiccio: come funziona il ponte aereo organizzato dalla FarnesinaLa Farnesina ha messo in campo un ponte aereo con voli da Abu Dhabi e Mascate per rientrare in Italia oltre 500 connazionali, con misure di assistenza e trasferimenti via bus ... notizie.it

Iran: ponte aereo per riportare in Italia i connazionali bloccati nella regione del Golfo. In programma per oggi tre voli«La riunione - informa una nota di Palazzo Chigi - si è focalizzata sugli ultimi sviluppi della crisi, con particolare attenzione alle misure per assistere e garantire la sicurezza dei cittadini itali ... italiaoggi.it

Sia Emirates che l’Unità di crisi della Farnesina avrebbero risposto così alle sollecitazioni di aiuto dei turisti - facebook.com facebook

Dopo che Israele e Usa hanno bombardato l'Iran, 50 italiani sono bloccati a Doha, in un albergo, in attesa di capire come rientrare a casa. Farnesina e Ambasciata italiana a Doha hanno offerto un transfer per Riad, nell’incertezza di fare rientro in Italia. Tutto a x.com