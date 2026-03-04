Negli ultimi mesi si è diffuso un nuovo intervento di chirurgia estetica chiamato RibXcar, che consiste nel modificare l'inclinazione delle ultime costole per ottenere un punto vita più sottile. Alcune ragazze scelgono anche di rimuoverle completamente, puntando a una silhouette più definita. La tendenza ha suscitato attenzione nel settore, con un aumento di richieste di questa procedura.

Identikit dei corpi a clessidra Se per anni la liposuzione è stata sul podio del rimodellamento corporeo, stavolta non è una questione di grasso. Le ragazze che si sottopongono all’intervento sono già magre, toniche, ma con una conformazione a tronco: la Barbie Waist chiede corpi a metà strada. Sui social, gli interventi di rimodellamento costale si riconoscono per un’estetica precisa: pantaloni a vita bassa o high waist arrotolati sui fianchi e gli immancabili corsetti-prigione. Domanda e offerta non sono sempre allineate: il periodo post-operatorio è più faticoso del previsto e le aspettative delle Tik Toker sono in genere più alte. Vivono ingessate in quel corsetto: dormono male, bevono tanto, mangiano poco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il pericoloso trend della Barbie Waist, togliere o inclinare le costole per il punto vita perfetto

