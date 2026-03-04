Il Pd per il sì con l’onorevole Serracchiani

Prosegue la mobilitazione del Pd provinciale a sostegno del No, in vista del referendum costituzionale sulla riforma della magistratura per cui si voterà il 22 ed il 23 di marzo. "Nello scorso fine settimana sono state tante le iniziative su tutto il territorio – spiega l'onorevole Vinicio Peluffo, commissario della federazione pisana. – Siamo stati presenti con i nostri banchetti e con tantissimi volontari impegnati nei volantinaggi nei mercati e nelle strade e abbiamo organizzato o contribuito a organizzare diversi momenti di discussione e approfondimento. Sappiamo che il nostro lavoro può fare la differenza e abbiamo un ottimo riscontro, di attenzione e consenso verso le ragioni del No".