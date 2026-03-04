I residenti di un quartiere segnalano lo stato di abbandono di un’area verde che avrebbe dovuto diventare un parco pubblico. Le piante alte e l’incuria sono evidenti, e l’area si presenta come un'area degradata, situata di fronte a un condominio. La richiesta di intervento da parte dei cittadini è forte, perché l’area rimane ancora in stato di trascuratezza.

Un episodio di incuria segnalato dai cittadini:lo stato di abbandono di quello che sarebbe dovuto diventare un parco pubblico – di proprietà comunale – di fronte a un condominio e che oggi, invece,“è ridotto a un’area a verde nel degrado“. Il condominio è in via Falcone e Borsellino, non lontano dal parco di Serravalle, e un residente racconta di una situazione che va avanti da anni. "Nonostante i numerosi tentativi di segnalazione – afferma – dal Comune non è arrivata una risposta collaborativa e concreta". A destare particolare preoccupazione non è soltanto l’incuria evidente dell’area, ma anche il potenziale rischio per la sicurezza. "Con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il parco mai realizzato. Piante alte e incuria. I residenti incalzano: "Serve un intervento"

Guerra agli sversamenti di liquami nel lago Fusaro: "È il più grande intervento di repressione contro l’inquinamento mai realizzato"“Li chiuderemo tutti! Ho dato mandato di controllare ogni scarico presente sul lungolago del Fusaro.

Maltempo e incuria: "Al Condotto pubblico. Serve la manutenzione"Torna a creare preoccupazione, dopo le incessanti piogge di questi giorni, la situazione del Condotto pubblico che scende verso Lucca dalla centrale...

Contenuti utili per approfondire Il parco mai realizzato Piante alte e...

Temi più discussi: Il parco mai realizzato. Piante alte e incuria. I residenti incalzano: Serve un intervento; Il nuovo parco di 8mila metri quadrati con tante piante e pista ciclabile che riunisce il quartiere; Trentadue alberi abbattuti a Rivarolo: Intervento fisiologico su oltre duemila piante; Pontasserchio, alberi abbattuti nel Parco della Rimembranza: arriveranno 11 nuovi lecci.

Il parco urbano mai nato a Porto di Mare: l’area dell’ex Karma è abbandonataDoveva aprire nell’estate del 2023, nell’area dell’ex Karma, per ospitare concerti, piscine e attività sportive. Oggi è un’area recintata, contenente sterpaglie, barriere in eternit e un laghetto ... milano.repubblica.it

Il piano di Aumenta: «Un grande parco termale nell'area ex zuccherificio»Aumenta in territorio di Priverno ha da anni realizzato il parco dei Cinque continenti con piante incredibili di tutto il mondo. A Latina Scalo l'idea è quella di sfruttare gli spazi coperti che hanno ... ilmessaggero.it

È il World Wildlife Day, quattromila specie vittime di attività illegali. L'edizione 2026 punta i riflettori sulle piante medicinali e aromatiche #ANSA facebook

È il World Wildlife Day, quattromila specie vittime di attività illegali. L'edizione 2026 punta i riflettori sulle piante medicinali e aromatiche #ANSA x.com