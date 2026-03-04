Il paese si ferma per Nicolas morto tragicamente a 14 anni

A Roccafranca oggi si osserva un lutto cittadino per Nicolas Benedetto Tomasoni, un ragazzo di 14 anni morto in un incidente in motorino domenica pomeriggio. La comunità si ferma per l’addio a Nicolas, che ha perso la vita in un tragico fatto accaduto nel primo pomeriggio. La giornata è dedicata al ricordo del giovane.

Lutto cittadino oggi, mercoledì 4 marzo, a Roccafranca per l'addio a Nicolas Benedetto Tomasoni, morto in un incidente in motorino nel pomeriggio di domenica: aveva soltanto 14 anni. I funerali si terranno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Ludriano. L'intera comunità si stringerà attorno ai genitori, mamma Luana e papà Fabio, e alla sorellina Isabel. Il sindaco di Roccafranca Marco Franzelli ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata, per manifestare "in modo tangibile e partecipato la profonda commozione e il dolore per la tragica e improvvisa scomparsa" di Nicolas. Bandiere a mezz'asta sia nella frazione di Ludriano, dove il...

