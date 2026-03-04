Il nuovo-vecchio Codice della destra all’Opera si sta consolidando come un punto di riferimento per il partito Fratelli d’Italia. La musica e le immagini sono diventate elementi centrali nella strategia politica, trasmettendo un messaggio forte e riconoscibile. La presenza di simboli e riferimenti culturali è aumentata, testimoniando un’attenzione costante verso l’identità e i valori del movimento.

Arte e politica I ministri del passato avevano lasciato ampia libertà ai sindaci di scegliere i vertici dei teatri. Ora si delinea la possibilità di un controllo serrato Arte e politica I ministri del passato avevano lasciato ampia libertà ai sindaci di scegliere i vertici dei teatri. Ora si delinea la possibilità di un controllo serrato La lirica per Fratelli d’Italia è diventata un’ossessione. Alla destra di governo non basta controllare la gran parte dell’informazione televisiva, il cinema, lo sport, vuole mettere le mani sull’intero comparto dell’Opera. E lo strumento sarà il nuovo Codice dello Spettacolo. Il perché è presto detto, è lo stesso caso Venezi a evidenziarlo: la destra ha un forte deficit di intellettuali di appartenenza. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il nuovo-vecchio Codice della destra all’Opera

“Nomea. Il codice della fama”, la nuova opera di Gianluca Lo StimoloGianluca Lo Stimolo – CEO e fondatore di Stand Out, la prima agenzia di comunicazione in Italia specializzata in consulenza e servizi integrati di...

Simple ONE Candle Trading Strategy Thats Profited Millions (80%+ Win Rate)

Contenuti utili per approfondire Codice della

Temi più discussi: Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa; Appalti a cavallo tra due Codici: nelle procedure complementari Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile Unico di Progetto?; Responsabile unico del procedimento o del progetto? In mezzo tra nuovo e vecchio Codice; Richiesta esatta interpretazione su Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile Unico del Progetto.

Nuovo Codice della strada, Salvini firma il decreto Alcolock: chi deve montarlo e come funzionaIl ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato il decreto che rende operativo l’alcolock, il dispositivo di controllo impedisce l’avvio del veicolo se il conducente ha un livello alcolico ... fanpage.it

Autovelox e controlli stradali dopo il nuovo codice della strada – La recensione della settimanaSoluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile ... diritto.it

Gadda critica Salvini sul nuovo Codice della strada: "Politica di slogan, risultati mancati". - facebook.com facebook

Il “mondo” di Pilato e quello di Gesù” a confronto nelle parole di #PapaFrancesco e in una miniatura di un antico codice della @bibliovaticana. L’ #artecheconsola su #VaticanNewsIT continua ad accompagnare il cammino della #Quaresima Leggi @PaoloOn x.com