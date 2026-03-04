Un nuovo capitolo si apre per Balmain con il debutto del direttore creativo Antonin Tron a Parigi, dopo quattordici anni di gestione di Olivier Rousteing. La maison si presenta con un’immagine più sobria e strutturata, eliminando elementi esuberanti e puntando su un’architettura del movimento più evidente. La donna Balmain si mostra ora decisa, elegante e libera nei gesti, riflettendo un cambiamento nello stile complessivo del brand.

Quello di Antonin Tron è stato un debutto atteso, ma ne è valsa la pena. Il nuovo direttore creativo ristruttura i codici della maison eliminando l'esuberanza scenica e rinnovando l'amore per l'architettura del movimento. Lo sfarzo della seta e delle fantasie animalier diventa classe nel dialogo con gli spigoli netti e le silhouette strutturate tipiche di Balmain La nuova donna Balmain è decisa, elegante, libera nei movimenti e ancora profondamente strutturata. Con il suo attesissimo debutto a Parigi, dopo i quattordici anni di Olivier Rousteing, Antonin Tron inaugura una fase nuova per la maison: meno decorazioni, più costruzione.

© Iodonna.it - Il nuovo direttore creativo ristruttura i codici della maison eliminando l'esuberanza scenica e rinnovando l'amore per l'architettura del movimento

