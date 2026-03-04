Il Muro del Canto fuori il 6 marzo il singolo L’Ultima Frontiera

Il Muro del Canto ha annunciato che il suo nuovo singolo, intitolato “L’Ultima Frontiera”, sarà disponibile dal 6 marzo. La band romana ha scelto di pubblicare questa canzone attraverso i canali digitali, senza indicare eventi o collaborazioni specifiche legate al brano. La decisione di rilasciare il singolo segue le precedenti pubblicazioni del gruppo, consolidando la loro presenza nel panorama musicale italiano.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Roma, 4 mar. (askanews) – “L’Ultima Frontiera” è il nuovo singolo de Il Muro del Canto, in uscita il prossimo 6 marzo, un brano urgente e necessario, nato dall’impossibilità di restare in silenzio, che attraversa il buio del nostro tempo e mette a fuoco il punto più critico della contemporaneità: l’assuefazione alla violenza, l’abitudine all’orrore, la normalizzazione della morte. “È una canzone necessaria, profondamente politica e... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Damefurk, fuori il singolo “Dentro o Fuori”. Nuovo album a marzoÈ disponibile da oggi su Bandcamp e Soundcloud il nuovo singolo di Damefurk, intitolato Dentro o Fuori, prodotto e distribuito da @argodogsound.

Il Muro del Canto a Largo VenueSabato 14 marzo, Il Muro del Canto sarà in concerto a Largo Venue, in via Biordo Michelotti.

Altri aggiornamenti su Muro del Canto.

Temi più discussi: Il Muro del Canto: esce il 6 marzo L'ultima frontiera il nuovo singolo; Il Muro del Canto, in arrivo il nuovo singolo, sabato 14 marzo in concerto al Largo Venue di Roma; PALESTINE SHALL ALIVE: SABATO 28 FEBBRAIO ASSALTI FRONTALI + GAZA FREESTYLE AL CSA MAGAZZINO 47 DI BRESCIA; AXOS annuncia MITRIDATE 2, sequel dell'album cult del rap italiano -.

Il Muro del Canto, fuori il 6 marzo il singolo L’Ultima FrontieraRoma, 4 mar. (askanews) – L’Ultima Frontiera è il nuovo singolo de Il Muro del Canto, in uscita il prossimo 6 marzo, un brano urgente e necessario, nato dall’impossibilità di restare in silenzio, ch ... askanews.it

Il Muro del Canto, in arrivo il nuovo singolo, sabato 14 marzo in concerto al Largo Venue di RomaL’ultima Frontiera è il nuovo singolo de Il Muro del Canto, in uscita il prossimo 6 marzo. È una canzone .. ondarock.it

NEWS! Il Muro del Canto: esce il 6 marzo L'ultima frontiera il nuovo singolo https://www.mescalina.it/musica/news/il-muro-del-canto-esce-il-6-marzo-lultima-frontiera-il-nuovo-singolo Il Muro del Canto BIG TIME - Ufficio Stampa per la musica Bye Paru facebook