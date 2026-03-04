Il Muro del Canto fuori il 6 marzo il singolo L’Ultima Frontiera

Da ildenaro.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Muro del Canto ha annunciato che il suo nuovo singolo, intitolato “L’Ultima Frontiera”, sarà disponibile dal 6 marzo. La band romana ha scelto di pubblicare questa canzone attraverso i canali digitali, senza indicare eventi o collaborazioni specifiche legate al brano. La decisione di rilasciare il singolo segue le precedenti pubblicazioni del gruppo, consolidando la loro presenza nel panorama musicale italiano.

Roma, 4 mar. (askanews) – "L'Ultima Frontiera" è il nuovo singolo de Il Muro del Canto, in uscita il prossimo 6 marzo, un brano urgente e necessario, nato dall'impossibilità di restare in silenzio, che attraversa il buio del nostro tempo e mette a fuoco il punto più critico della contemporaneità: l'assuefazione alla violenza, l'abitudine all'orrore, la normalizzazione della morte. "È una canzone necessaria, profondamente politica e...

