Il Monza Challenger cresce e diventa 125 Il via a Pasqua finale il 12 aprile

Il torneo Monza Challenger si trasforma in un 125 e si svolgerà dal giorno di Pasqua fino al 12 aprile sul campo in terra rossa del Villa Reale Tennis. Il direttore dell’evento ha dichiarato che il titolo avrà un valore superiore rispetto a una semifinale di un torneo di categoria 250. La competizione coinvolge giocatori di livello internazionale e si svolge nella città di Monza.

Dopo il debutto riuscito della scorsa stagione, il torneo di tennis di Monza rilancia. L’Atkinsons Monza Open tornerà nel 2026 con un salto di categoria nel circuito Atp Challenger, passando a un Challenger 125, un montepremi superiore ai 200 mila euro e diverse novità organizzative pensate per ampliare il pubblico e rafforzare il legame con la città. Il torneo si disputerà sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis: l’avvio è previsto nel giorno di Pasqua, con finale domenica 12 aprile. Tra le novità più evidenti c’è l’espansione dell’area dedicata al pubblico. Il villaggio dell’evento non resterà confinato all’interno del circolo ma si estenderà ai Boschetti Reali, il parco pubblico che collega il centro cittadino al complesso della Villa Reale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Monza Challenger cresce e diventa 125. Il via a Pasqua, finale il 12 aprile ATP CHALLENGER 125. Conto alla rovescia per l’Open di Monza: "Diventeremo un appuntamento fisso»Continua a crescere e consolidarsi l’ATP Challenger Atkinsons Monza Open 26 del Villa Reale Tennis di Monza, in programma a partire da domenica 5... Il Maestro con Pierfrancesco Favino su Sky e NOW arriva il 5 aprile - PasquaIl Maestro con Pierfrancesco Favino debutta a Pasqua su Sky Cinema e NOW: il nuovo film di Andrea Di Stefano dopo l’uscita in sala. Altri aggiornamenti su Monza Challenger. Temi più discussi: Presentato l'ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open 26; Monza fa il Principato. L’ATP Challenger cresce: presentata la seconda edizione; Torna l’Atp Challenger e alza l’asticella. Monza riabbraccia il tennis internazionale; Haier sponsorizza il torneo ATP Challenger 125 Atkinsons Monza Open e rafforza il legame con il territorio brianzolo. Monza alza il livello: arriva l’ATP Challenger 125L’Atkinsons Monza Open 26 diventa ATP Challenger 125: più montepremi, più spettacolo e una nuova dimensione internazionale per il tenni ... monza-news.it Tennis, Monza cresce ancora: il torneo diventa ATP 125 e va in TVATP 125 Monza 2026: il torneo sale a Challenger 125 con oltre 200mila euro di montepremi, più capienza e semifinali e finale in diretta Sky Sport. monza-news.it ATP Challenger Atkinsons Monza Open: nuova categoria, capienza maggiore e fasi finali in diretta tv x.com Siamo pronti a tornare in campo! Per il secondo anno consecutivo, gli Istituti Clinici Zucchi rinnovano con orgoglio la loro partecipazione come Medical Partner dell’ATP Challenger | ATKINSONS Monza Open 26, in programma dal 5 al 12 aprile presso il Vill facebook