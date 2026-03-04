In un momento di tensioni globali, il mondo si trova in uno stato di conflitto e crisi, mentre milioni di persone continuano a discutere su un sosia di Jim Carrey. I social media, con le loro dinamiche, alimentano queste conversazioni, creando un clima di continui scambi e opinioni contrastanti. La discussione sulla somiglianza con l’attore rimane uno dei temi più commentati online.

Ah, i social! Se non ci fossero bisognerebbe inventarli, siccome ci sono sarebbe fantastico disinventarli, però che meraviglia. Tipo: il 26 febbraio, a Parigi, Jim Carrey sale sul palco dei César per ricevere un premio alla carriera, ringrazia il pubblico, pronuncia qualche frase in francese, sorride, saluta, e sotto i video cominciano a arrivare i primi commenti: “Quello non è Jim Carrey”. Due giorni dopo, il 28 febbraio, partono attacchi contro obiettivi in Iran, esplosioni, analisti che parlano di escalation regionale, di petrolio, di rotte energetiche, di equilibrio strategico, ma si continuano a analizzare le fotografie dei César: “Guardate bene gli occhi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mondo è in guerra e milioni di persone discutono ancora sul sosia di Jim Carrey

Ai premi César c’era un sosia al posto di Jim Carrey? Com’è nata la teoria sul web(Adnkronos) – A ritirare il primo alla carriera ai Cesar Awards non c'era Jim Carrey ma un sosia o, addirittura, un clone? È questa la stravagante...

Jim Carrey ai César: non è lui ma un sosia, come si è diffusa la teoria sul web Tra protesi di scena e discorsi in francese, ecco tutta la verità sul giallo di Parigi Parigi è da sempre… Parigi è da sempre la città dei sogni e...

Altri aggiornamenti su Jim Carrey.

Temi più discussi: Jim Carrey ai César 2026… o era un imitatore?; Jim Carrey 'irriconoscibile' ai César, ma il portavoce dei premi assicura: Era davvero lui; A Jim Carrey il Premio César alla carriera; Il volto irriconoscibile di Jim Carrey ai Premi Cèsar scatena teorie sui social.

Jim Carrey ai César 2026: un discorso in francese, una standing ovation e la teoria del clone che nessuno voleva sentireQuesto sito contiene diversi annunci Amazon. A ogni vostro acquisto riceviamo una piccola commissione. Il 26 febbraio 2026, Jim Carrey sale sul palco dei César Awards di Parigi — i César sono l’equi ... havocpoint.it

Jim Carrey è irriconoscibile, l’attore ai César Awards scatena la teoria del sosia: era davvero lui?In quanto a Jim Carrey, l’attore non ha ancora mai parlato di tutto ciò. A farlo è stata la sua portavoce, Marleah Leslie, che è stata lapidaria: Jim Carrey ha partecipato ai César Awards, dove ha ... deejay.it

Viso gonfio, zigomi sporgenti, pelle tiratissima. Jim Carrey ai César, i premi consegnati a Parigi la scorsa settimana, secondo i fan era irriconoscibile facebook

Jim Carrey irriconoscibile ai premi César, scatta la teoria del sosia x.com