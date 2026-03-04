Il Mondo delle Emozioni Galimberti al Petrarca

Il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti sarà in scena al teatro Petrarca di Arezzo giovedì 7 maggio alle 21, presentando il suo libro Il Mondo delle Emozioni. L’appuntamento è rivolto al pubblico locale e fa parte di un ciclo di incontri dedicati alla riflessione sui sentimenti e le emozioni. La serata prevede la lettura di alcuni passaggi e un confronto con i presenti.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Il filosofo, psicanalista e saggista Umberto Galimberti con il suo Il Mondo delle Emozioni salirà sul palco del teatro Petrarca di Arezzo giovedì 7 maggio alle 21. Una conferenza spettacolo in cui Umberto Galimberti, analizza emozioni e sentimenti nell'era della tecnica. Racconta, in una serata di grande fascino, come il sentimento non sia una dote naturale, ma una dote da acquisire ed accrescere culturalmente. Gli antichi imparavano i sentimenti attraverso la mitologia. Nel grande Olimpo della cultura greca ritroviamo tutta la gamma dei sentimenti umani, una fenomenologia dei sentimenti umani. Nell'Olimpo i Greci hanno descritto le passioni, le emozioni ed i sentimenti quelli che Dante chiama i «movimenti umani».