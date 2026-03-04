Il Villa Reale Tennis Club ha annunciato il lancio del modello Villa Reale Club, che include la creazione di un’Academy dedicata ai giovani e nuovi progetti per valorizzare il talento. L’obiettivo è rafforzare la presenza nel panorama tennistico nazionale, grazie anche all’organizzazione dell’Atkinsons Open, che ha contribuito a consolidare la reputazione del circolo. La struttura si sta espandendo e sta attirando sempre più appassionati.

Dietro il successo dell’Atkinsons Open e dietro la crescente centralità di Monza nel panorama tennistico nazionale, c’è una realtà solida, in espansione e sempre più attrattiva: il Villa Reale Tennis Club. Oggi il circolo conta complessivamente oltre 1.100 sportivi, di cui circa 700 tra bambini e ragazzi e più di 400 adulti. Numeri che raccontano una crescita costante, alimentata da una progettualità chiara e ambiziosa. La forza del club sta anche nella sua struttura “diffusa”, che vive in simbiosi con il Tennis Club Villasanta, seconda sede del sodalizio, distante appena duetre chilometri. Tecnici, atleti e famiglie si muovono quotidianamente come parte di un unico ecosistema sportivo che coinvolge i Comuni di Monza e Villasanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il modello Villa Reale Club. La nascita dell’Academy e i progetti per i giovani: "Investiamo sul talento"

