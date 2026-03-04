A Fano è stato segnalato un nuovo frammento con la lettera V o un numero romano, rinvenuto in via Vitruvio. Il pezzo, inciso con altre scritte, è stato trovato incastrato tra la pavimentazione e il muro di un complesso residenziale. La scoperta si aggiunge a un precedente ritrovamento simile, alimentando l'interesse sulla presenza di questo elemento misterioso nella zona.

Nuova sorpresa a Fano. Un frammento, con la lettera o il numero romano V e altre incisioni è stato segnalato in via Vitruvio sul bordo della strada, incastrato nei pochi centimetri di terra tra la pavimentazione stradale e il muro perimetrale del complesso residenziale. Il reperto è stato individuato a pochi metri di distanza dalla proprietà privata in cui nel 2023 erano emersi i resti di un imponente edificio romano. Le dimensioni delle murature e i marmi della pavimentazione avevano fatto ipotizzare il ritrovamento della Basilica di Vitruvio, ipotesi oggi smentita dalla certezza matematica che il famoso edificio era stato costruito dall’ architetto romano sempre a Fano, ma non in via Vitruvio bensì in piazza Costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mistero della della ’V’. Spunta un altro frammento

