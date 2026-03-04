Stasera su Rai1 andrà in onda il primo docufilm dedicato alla vita di Riccardo Cocciante. La produzione ripercorre le tappe più significative della carriera e della vita dell'artista, offrendo al pubblico un'idea completa della sua esperienza nel mondo della musica. L’appuntamento televisivo è previsto per la prima serata.

Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante, andrà in onda stasera in prime time su Rai1. Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante andrà in onda in prime time su Rai1 stasera 4 marzo. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con la regia di Stefano Salvati, il docufilm sarà disponibile su RaiPlay dal 5 marzo nella sezione Documentari. Nel mese del suo ottantesimo compleanno, Riccardo Cocciante torna a stupire il suo pubblico con l’annuncio di un docufilm che racconta tutta la sua vita, dove l’aspetto personale e quello professionale si fondono restituendo il profilo di un artista la cui esistenza è da sempre indissolubilmente legata alla musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Il mio nome è Riccardo Cocciante stasera in onda su Rai1

Il mio nome è Riccardo Cocciante, il docufilm sulla vita del cantautore stasera su Rai 1Nella serata di oggi, mercoledì 4 marzo, su Rai 1 va in onda il film evento Il mio nome è Riccardo Cocciante, un omaggio imperdibile in occasione...

Leggi anche: Il mio nome è Riccardo Cocciante, stasera in tv: le anticipazioni

Contenuti utili per approfondire Riccardo Cocciante.

Temi più discussi: Il mio nome è Riccardo Cocciante; Il mio nome è Riccardo Cocciante, stasera in tv: le anticipazioni; Il mio nome è Riccardo Cocciante: il primo film sulla vita del Maestro in anteprima nazionale; Il mio nome è Riccardo Cocciante. Vita e musica del grande cantautore in un docufilm.

Fan di Margherita, stasera c’è Il mio nome è Riccardo Cocciante, docufilm sulla sua vitaDiretto da Stefano Salvati, Il mio nome è Riccardo Cocciante è stato realizzato in occasione degli 80 anni di Riccardo. Si tratta di un docufilm che racconta la vita del cantautore, non solo quella ... iodonna.it

Il Mio Nome è Riccardo Cocciante: stasera su Rai 1 il primo docufilm su Riccardo CoccianteQuesta sera, in prima serata su Rai 1, arriva Il mio nome è Riccardo Cocciante, il docufilm di Stefano Salvati su Cocciante, che ha appena festeggiato gli 80 anni. Attraverso preziose testimonianze e ... comingsoon.it

Nel mese del suo ottantesimo compleanno, Riccardo Cocciante torna a stupire il suo pubblico con l’annuncio di un film che racconta tutta la sua vita, dove l’aspetto personale e quello professionale si fondono restituendo il profilo di un artista la cui esistenza è facebook

"Il mio nome è Riccardo Cocciante" racconta la vita musicale e personale del grande cantautore x.com