Il mio nome è Riccardo Cocciante stasera in onda su Rai1
Stasera su Rai1 andrà in onda il primo docufilm dedicato alla vita di Riccardo Cocciante. La produzione ripercorre le tappe più significative della carriera e della vita dell'artista, offrendo al pubblico un'idea completa della sua esperienza nel mondo della musica. L’appuntamento televisivo è previsto per la prima serata.
Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante, andrà in onda stasera in prime time su Rai1. Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante andrà in onda in prime time su Rai1 stasera 4 marzo. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con la regia di Stefano Salvati, il docufilm sarà disponibile su RaiPlay dal 5 marzo nella sezione Documentari. Nel mese del suo ottantesimo compleanno, Riccardo Cocciante torna a stupire il suo pubblico con l’annuncio di un docufilm che racconta tutta la sua vita, dove l’aspetto personale e quello professionale si fondono restituendo il profilo di un artista la cui esistenza è da sempre indissolubilmente legata alla musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
