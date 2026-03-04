Il Minneapolis Italian Film Festival celebra Roma Città Aperta come manifesto di resistenza

Al Minneapolis Italian Film Festival viene proiettato il film “Roma Città Aperta”, considerato un simbolo di resistenza. L’evento si tiene a fine febbraio, mentre le temperature del Midwest sono rigide e il cielo spesso grigio. La proiezione si svolge in un teatro locale, attirando appassionati di cinema italiano e storie di lotta. La manifestazione rende omaggio a un film che rappresenta un momento cruciale della storia cinematografica.

Minneapolis, fine febbraio. Le strade del Midwest gelano il respiro, anche nelle ore di tregua regalate da un sole che promette una primavera ancora lontana. È trascorso un mese dalla morte di Alex Pretti, l’infermiere statunitense di 37 anni ucciso da agenti federali mentre provava a proteggere un manifestante spinto a terra. Poche settimane prima, l’omicidio di Renee Good – colpita a morte da un agente ICE (l’agenzia federale per l’immigrazione) mentre si trovava nella sua auto – aveva suscitato sdegno tra la popolazione della più grande città del Minnesota. Da allora, Donald Trump ha annunciato la conclusione dell’Operazione Metro Surge e ritirato gli oltre quattromila agenti che si erano riversati nella città, trasformandola in una polveriera. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il Minneapolis Italian Film Festival celebra Roma Città Aperta come manifesto di resistenza Leggi anche: Jazz, funk e Resistenza: le 5 anteprime italiane da non perdere al Seeyousound Music Film Festival Sant’Angelo dei Lombardi celebra il cinema con l’Alta Irpinia Film FestivalSant’Angelo dei Lombardi si prepara ad accogliere la serata conclusiva della IIa edizione del Concorso Nazionale di Cortometraggi “Alta Irpinia Film... Una selezione di notizie su Minneapolis Italian Film Discussioni sull' argomento Neorealismo Il Minneapolis Italian Film Festival celebra Roma Città Aperta come manifesto di resistenza; Minneapolis, il cinema italiano torna nel cuore del Midwest; Richard Peña all’Italian Film Festival di Minneapolis: il cinema italiano negli USA; Da Open Roads a Minneapolis: Richard Peña e il cinema italiano che ispira gli USA. Minneapolis, l’Ice minaccia anche giornalisti italiani. Il video degli inviati di ‘In Mezz’Ora’Minneapolis, 25 gennaio 2026 – I media parlano apertamente di clima da guerra civile a Minneapolis e non c'è dubbio che a Minneapolis la tensione sia altissima dopo l'uccisione da parte dell'Ice di ... quotidiano.net Minneapolis ospita la 17ma edizione dell’Italian Film Festival: 16 titoli, quattro anteprime USA, sei classici e un’apertura sold-out con Il Maestro di Andrea Di Stefano. In programma anche incontri e dibattiti con Richard Peña, mentre l’edizione è dedicata alla c facebook